Заброшенный бункер и «линейка» обуви против абортов. Итоги дня в Свердловской области

Екатеринбурженка, которая искромсала ножом своего двухлетнего сына, пытаясь изгнать из него бесов, вела блог в Instagram, нигде не работала и увлекалась изотерикой. Она воспитывалась в детдоме, а затем вышла замуж и родила ребенка. Супруг утверждает, что жена стала злоупотреблять наркотиками, именно из-за этого он перестал жить с ней.