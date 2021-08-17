Заброшенный бункер и «линейка» обуви против абортов. Итоги дня в Свердловской области

Заброшенный бункер и «линейка» обуви против абортов. Итоги дня в Свердловской области
Заброшенный бункер и «линейка» обуви против абортов. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:11ОбществоФото: Собор Преображения Господня города Серова
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 17 августа.

Старый заброшенный бункер был обнаружен во дворе домов-памятников на улице Малышева в Екатеринбурге. С помощью специального инструмента специалисты сняли около четверти бетонной крыши. Внутри обнаружили сильно изношенные трубы с горячей водой. Ранее в бункере хранился уголь, предположительно его заложили в конце 1980-х годов. Пока не ясно, кому принадлежит находка.

Екатеринбурженка, которая искромсала ножом своего двухлетнего сына, пытаясь изгнать из него бесов, вела блог в Instagram, нигде не работала и увлекалась изотерикой. Она воспитывалась в детдоме, а затем вышла замуж и родила ребенка. Супруг утверждает, что жена стала злоупотреблять наркотиками, именно из-за этого он перестал жить с ней.

Украденные из Висимо-Уткинска лошади и жеребята найдены в наскоро сколоченном сарае в Нижней Салде. По факту кражи возбуждено уголовное дело, похитителей разыскивает полиция. Найти животных удалось благодаря камерам видеонаблюдения и информации от неравнодушных людей. Ранее один из похищенных жеребцов погиб под колесами иномарки на трассе. В ДТП пострадали два человека, в том числе 9-летний ребенок.

В Серове активисты утроили акцию против абортов. Они выставили на городской площади обувь детей, которые могли бы пойти в школу в этом году. В Соборе преображения Господня сообщили, что в 2014 году было сделано 1 182 аборта. Обувь собирали в течение всего лета, недостающие пары были дорисованы.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы