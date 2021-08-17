Жила в детдоме, снимала интим: что известно о пытавшейся убить сына екатеринбурженке

25-летняя жительница Екатеринбурга, которая ножом ударила своего сына, потому что пыталась изгнать из него бесов, до 18 лет проживала в детском доме и снималась в интимных фотосессиях.

На момент происшествия девушка проживала в трехкомнатной квартире ЖК «Чемпион парк» в столице Урала. По словам местных жителей, они ранее не раз подозревали свердловчанку в том, что она употребляет запрещенные вещества. Несмотря на то, что девушку бросил муж, он также оставил ей трехкомнатную квартиру на 19 этаже. По словам жителей высотки, после рождения сына девушка стала вести себя вспыльчиво, а также она увлеклась практиками трансформации души и тела и начала думать, будто ее окружают боги. Себя же екатеринбурженка считала «ангелом света», сообщает «КП-Екатеринбург». Она могла подойти попросить сигарету с трясущимися руками, гулять с коляской как будто в коматозе,отметили жители ЖК. После того, как в ночь на 13 августа девушка попыталась убить своего ребенка и нанесла ему несколько ножевых ранений, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Молодая мать вела свою страничку в Instagram. Там она делилась снимками из интимных фотосессий и выступала за позитивное мышление. Отмечается, что до 18 лет девушка проживала в детском доме, а из родственников у нее есть только сестра. Теперь подруги свердловчанки предлагают за деньги раскрыть «эксклюзивные» подробности ее жизни. Напомним, за попытку убийства сына в отношении жительницы Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. В ночь происшествия пострадавший мальчик был госпитализирован в больницу. Ему оказали помощь врачи. Посчитала бесноватым: наркоманка из Екатеринбурга изрезала ножом 2-летнего сына

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