«Академия звезд» научит юных тагильчан быть лидерами
Как быть лидером? Этому юных тагильчан научит &laquo;Академия звезд&raquo;. Так в&nbsp;этом году называется программа лидерских сборов, которую проводит федерация детских и&nbsp;молодежных объединений Нижнего Тагила с&nbsp;24&nbsp;по&nbsp;26&nbsp;сентября.
Сборы самых активных и творческих школьников проводятся ужев пятый раз. В этом году яркие звездочки 8-10-хклассов на три дня соберутся в лагере«Уральский огонек», чтобы стать настоящими звездами.Здесь ребят научат общаться и вместе работать над интереснымипроектами.
Из них сделают лидеров, способных сплотить коллективи направить его на достижение целей. Для этого ребятапройдут веревочный курс, актерские тренинги. Для них проведутмастер-классы по журналистике и ораторскому искусству,психологии и толерантности, сообщила председатель городскогосовета ФДО Александра Саламатова.
Причем, по мнению Александры Саламатовой, без общенияв среде активных и талантливых ребят ребенку трудностать лидером. Поэтому самостоятельно внутри семьи родителямвряд ли удасться привить своему сыну или дочери лидерскиекачества. Это возможно только в коллективе, который генерируетидеи и пытается их воплотить.