«Академия звезд» научит юных тагильчан быть лидерами

Сборы самых активных и творческих школьников проводятся ужев пятый раз. В этом году яркие звездочки 8-10-хклассов на три дня соберутся в лагере«Уральский огонек», чтобы стать настоящими звездами.Здесь ребят научат общаться и вместе работать над интереснымипроектами.

Из них сделают лидеров, способных сплотить коллективи направить его на достижение целей. Для этого ребятапройдут веревочный курс, актерские тренинги. Для них проведутмастер-классы по журналистике и ораторскому искусству,психологии и толерантности, сообщила председатель городскогосовета ФДО Александра Саламатова.