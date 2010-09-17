Четыре педагога из Нижнего Тагила претендуют на Губернаторские премии
17 сентября 2010, 18:31ОбществоОльга
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Сегодня в&nbsp;Екатеринбурге выбирают победителей и&nbsp;призеров конкурса &laquo;Учитель года&raquo;. Из&nbsp;210 участников конкурса в&nbsp;финал прошли&nbsp;34, среди них четверо тагильчан.
В номинации «Учитель» Нижний Тагил представляет преподаватель русского языка и литературы вагонского лицея Ирина Бережных. В номинации «Педагогдополнительного образования» — Елена Юдинаиз политехнической гимназии. За звание лучшего методиста поборется Ирина Денисова из ГДТЮ. Виктор Попов, руководитель структурного подразделения ГДТЮ, может стать лучшим руководителем года.
По сообщению управления образования Нижнего Тагила, победители получат Губернаторские премии — по 100 и 200 тысяч рублей. Итоги конкурса пока не известны.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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