День рождения бегемотихи Джунги
17 сентября 2010, 10:09ОбществоСергей Демидов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 16 сентября, бегемотиха Джунга отпраздновала на манеже цирка свой десятилетний юбилей. Поздравить красавицу пришел коллектив цирковой программы «Фантом Тропик» и ее коллеги – питон, бобтейлы, синяя болонка, пони и шимпанзе.
Каждый принес свой подарок. Пони- сочную морковку, бобтейлы подарили свое любимое лакомство – сладкую косточку,а питон Гоша - самого себя. Ее партнерша по номеру «Африка» бегемотиха Юлия преподнесла большой, 10-кг торт, который и принялась пробовать первой. Виновница торжества сначала очень смущалась, тронутая таким повышенным вниманием к своей особе,но потом вошла во вкус и с удовольствием принимала поздравления от гостей и лакомилась вкусным подарком.После торжественной части всех ожидал банкет.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей