День рождения бегемотихи Джунги

Каждый принес свой подарок. Пони- сочную морковку, бобтейлы подарили свое любимое лакомство – сладкую косточку,а питон Гоша - самого себя. Ее партнерша по номеру «Африка» бегемотиха Юлия преподнесла большой, 10-кг торт, который и принялась пробовать первой. Виновница торжества сначала очень смущалась, тронутая таким повышенным вниманием к своей особе,но потом вошла во вкус и с удовольствием принимала поздравления от гостей и лакомилась вкусным подарком.После торжественной части всех ожидал банкет.