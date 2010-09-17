Депутаты-прогульщики могут лишиться мандатов

В конце прошлой сессии Госдумы президент Дмитрий Медведевобратил внимание на низкую посещаемость депутатами пленарныхзаседаний. Тогда были приняты поправки в Регламент,перестроившие думскую работу таким образом, чтобы у народныхизбранников оставалось больше времени на общениес избирателями. Тогда же был введен «единый часголосования». И, главное, в законео статусе закрепили обязанность каждого депутата присутствоватьна пленарных заседаниях палаты.