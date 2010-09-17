Депутаты-прогульщики могут лишиться мандатов
Депутаты, прогуливающие пленарные заседания, могут лишиться не&nbsp;только премии, но&nbsp;и&nbsp;мандата. Но&nbsp;при условии, если меры воздействия на&nbsp;думских прогульщиков, которые вчера обсуждались в&nbsp;Комиссии Госдумы по&nbsp;мандатным вопросам и&nbsp;вопросам депутатской этики, будут одобрены парламентским большинством, пишет &laquo;Российская газета&raquo;.
В конце прошлой сессии Госдумы президент Дмитрий Медведевобратил внимание на низкую посещаемость депутатами пленарныхзаседаний. Тогда были приняты поправки в Регламент,перестроившие думскую работу таким образом, чтобы у народныхизбранников оставалось больше времени на общениес избирателями. Тогда же был введен «единый часголосования». И, главное, в законео статусе закрепили обязанность каждого депутата присутствоватьна пленарных заседаниях палаты.
Вчера в Комиссии Госдумы было предложено установить контрольза посещаемостью депутатов с помощью техники,установленной на входе в здание Госдумыи перед залом заседаний. Некоторые считают возможным применятькрайнюю меру в отношении недисциплинированных депутатов,пропустивших больше 10-20 заседаний, — лишение депутатскихполномочий.