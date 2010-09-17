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До 10-ти лет тюрьмы грозит организаторам прыжков с моста, по вине которых погибли люди
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До 10-ти лет тюрьмы грозит организаторам прыжков с моста, по вине которых погибли люди

17 сентября 2010, 17:42ОбществоОльга
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