До 10-ти лет тюрьмы грозит организаторам прыжков с моста, по вине которых погибли люди
17 сентября 2010, 17:42ОбществоОльга
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Каменск-Уральский межрайонный следственный отдел СУ&nbsp;СКП РФ&nbsp;по&nbsp;Свердловской области предъявил обвинение двум организаторам прыжков с&nbsp;моста, ставших причиной гибели двух человек.
Обвинение предъявлено за оказание услуг, не отвечающихтребованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Двум организаторам прыжков с моста грозит лишение свободы сроком от 4 до 10 лет. Организаторы аттракциона находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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