Ирбитский школьник повесился после вызова родителей в школу

Ирбитский школьник повесился после вызова родителей в школу

13-летний мальчика покончил с собой после того, как его родителей вызвали в школу. По данным следствия, мальчика с мамой вызвали в школу из-за его плохого поведения, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКП РФ по области. После беседы с учителем мама ребенка еще задержалась в школе, а сам он убежал домой. «Впоследствии дядя мальчика нашел его в сарае, расположенном напротив одноэтажного дома, в котором мальчик проживал с матерью. Мальчик висел в петле», — говорится в сообщении. Признаков насильственной смерти и повреждений на теле ребенка не обнаружено. Североуральский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по этому факту: опрашиваются родители мальчика, его одноклассники и сотрудники школы, сообщает РИА Новости.

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