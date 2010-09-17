Лучшие лаборанты соревновались на Уралхимпласте

Победителем стала представительница производства синтетических смол Елена Прохоренко. Стаж ее работы на Уралхимпласте — 28 лет. В турнирах профмастерства лаборант участвует уже пятый раз, в последних трех — уверенно лидирует. Призеры будут премированы, отмечает пресс-служба предприятия.