Лучшие лаборанты соревновались на Уралхимпласте
На&nbsp;&laquo;Уралхимпласте&raquo; состязались лаборанты химанализа. Семь лучших работниц компании были номинированы своими подразделениями на&nbsp;участие в&nbsp;этом профтурнире.
Конкурс состоял из двух этапов: теоретический и практика, где участницам предстояло провести анализ по методике определения формальдегида в формалине. Третье место с результатом 260 баллов заняла лаборант цеха фенолоформальдегидных смол Юлия Булатова. На десять очков впереди и, соответственно, с «серебром» — Татьяна Лесникова из цеха полиэтиленполиаминов.
Победителем стала представительница производства синтетических смол Елена Прохоренко. Стаж ее работы на Уралхимпласте — 28 лет. В турнирах профмастерства лаборант участвует уже пятый раз, в последних трех — уверенно лидирует. Призеры будут премированы, отмечает пресс-служба предприятия.
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