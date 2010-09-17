МОТИВ раздает прямые городские номера!

Главная особенность нового тарифа – дополнительный шестизначный городской номер в подарок каждому абоненту. За подключение ипользование дополнительным городским номером абонентская плата не взимается.

Дополнительный городской номер присоединяется к федеральному номеру абонента,его легко запомнить и с ним вы не пропустите ни одного звонка. Дозвониться вам можно будет даже с городского телефона, не имеющего выхода на «8». Сделать дополнительный номер более запоминающимся поможет платная услуга выбора «красивого» номера– «золотого» или «серебряного».

Также при подключении на тарифный план «Прямой городской» всем абонентам доступенбесплатный пакет «200 SMS», с помощью которого можно проинформировать необходимые контакты в своем мобильном телефоне о смене номера. Льготное SMS-предложение распространяется только на тех, кто впервые подключается к сети МОТИВ. Действует SMS-пакет 5 дней с момента включения.

Другое достоинство нового тарифного плана Компании – единая стоимость исходящих звонков на все направления – 1,5 рубля.. На «Прямом городском»минута общения с абонентом другого сотового оператора стоит так же, как звонок на городской или внутрисетевой номер МОТИВ.«Домашние соединения» между абонентами сотовой сети МОТИВ бесплатные, начиная со второй минуты разговора. Стоимость SMS-сообщенийна номера любых мобильных сетей Российской Федерации – 1 рубль 20 копеек.

Абонентская плата по условиям тарифа отсутствует. Обязательный первичный платеж при подключении – 200 рублей. Эта сумма составит баланс лицевого счета абонента.Все цены указаны с учетом НДС 18 %.

Подключение на новый тарифный план «Прямой городской» производится только в Офисах продаж и обслуживания Компании МОТИВ, расположенных по адресам: Нижний Тагил, пр. Ленина, 69, пр. Вагоностроителей, 24 и пр. Уральский, 42.