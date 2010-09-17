Музыкальный внук Ростроповича откроет филармонический сезон в Нижнем Тагиле

Для соскучившихся по музыке тагильчан будет играть камерный оркестр «Демидов-камерата». В роли дирижераи солиста выступит виолончелист Денис Шаповалов, которого Мстислав Ростропович назвал блестящим талантом и своим музыкальным внуком. Лауреат многих международных конкурсов, которому рукоплескали самые престижные залы мира, пробудет в Нижнем Тагиле три дня, в течение которых состоятся совместные репетиции с камерным оркестром «Демидов-камерата».