Музыкальный внук Ростроповича откроет филармонический сезон в Нижнем Тагиле
17 сентября 2010, 18:47ОбществоОльга
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Музыкальный внук Ростроповича откроет филармонический сезон в&nbsp;Нижнем Тагиле. 16-ый сезон нижнетагильская филармония откроет в&nbsp;понедельник, 20&nbsp;сентября.
Для соскучившихся по музыке тагильчан будет играть камерный оркестр «Демидов-камерата». В роли дирижераи солиста выступит виолончелист Денис Шаповалов, которого Мстислав Ростропович назвал блестящим талантом и своим музыкальным внуком. Лауреат многих международных конкурсов, которому рукоплескали самые престижные залы мира, пробудет в Нижнем Тагиле три дня, в течение которых состоятся совместные репетиции с камерным оркестром «Демидов-камерата».
По мнению пресс-секретаря нижнетагильской филармонии Натальи Вахониной, тагильчанам очень повезло, что они смогут сходить на концерт Дениса Шаповалова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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