На НТМК побывал старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович

На НТМК побывал старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович

В&nbsp;ходе рабочего визита Валентин Гапанович познакомился с&nbsp;проводимой на&nbsp;ОАО &laquo;НТМК&raquo; реконструкцией в&nbsp;колесобандажном и&nbsp;рельсобалочном цехах. Он&nbsp;высоко оценил масштаб модернизации мощностей по&nbsp;производству транспортного проката на&nbsp;НТМК, отмечает Департамент &laquo;Евраза&raquo; по&nbsp;связям со&nbsp;СМИ. — Я уверен, что НТМК станет серьезнымигроком на рынке железнодорожных колес не тольков России,но и в Европе, — сказалВалентин Гапанович. — Мы намереныи впредь сотрудничать с НТМК, а такжепредложить комбинату участие в проекте по изготовлениюколесных центров для скоростных поездов. Управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев показал Валентину Гапановичуполностью обновленное оборудование термоучастка колесобандажного цеха,инвестиционные вложения в который составили 3 млрд.рублей. После модернизации НТМК начал выпуск колес с твердостью360 единиц по Бриннелю. Предприятие стало первыми единственным в России комбинатом, поставившимна поток производство высокопрочных колес подобного класса,сообщает Департамент «Евраза» по связямсо СМИ. — Развитие мощностей по производствутранспортного проката для НТМК самое приоритетноенаправление, — считает управляющий директор НТМКАлексей Кушнарев. — Мы надеемсяна дальнейшее взаимовыгодное сотрудничествос Российскими железными дорогами.

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