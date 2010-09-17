Некоторые погорельцы Вижая, получившие компенсации, пропивают деньги

13 погорельцам и двум людям, чье имущество пострадалоот пожара частично, были куплены квартирыв городе Ивдель на средства областного резервногофонда. Жители Вижая также получили по 10 тысяч рублейиз бюджета Ивдельского городского округа, по 100 тысячрублей из резервного фонда Свердловской областии получат еще по 100 тысяч рублейиз федерального бюджета.