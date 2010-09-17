Некоторые погорельцы Вижая, получившие компенсации, пропивают деньги
17 сентября 2010, 09:09ОбществоОльга
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Уполномоченный по&nbsp;правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова обеспокоена тем, что некоторые погорельцы из&nbsp;поселка Вижай, в&nbsp;котором огонь в&nbsp;августе уничтожил все дома, начали пропивать выделенные им&nbsp;властями денежные компенсации, сообщил РИА Новости в&nbsp;четверг пресс-секретарь свердловского омбудсмена Виктор Вахрушев.
13 погорельцам и двум людям, чье имущество пострадалоот пожара частично, были куплены квартирыв городе Ивдель на средства областного резервногофонда. Жители Вижая также получили по 10 тысяч рублейиз бюджета Ивдельского городского округа, по 100 тысячрублей из резервного фонда Свердловской областии получат еще по 100 тысяч рублейиз федерального бюджета.
По словам Вахрушева, Мерзлякова встретиласьс погорельцами в понедельник. Квартиры для них сейчасремонтируются, и вижайцы скоро смогут в них въехать.Но некоторые из них уже начали пропивать деньги.
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