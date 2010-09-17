Новый рекорд установила Lady Gaga
17 сентября 2010, 17:31ОбществоОльга
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Новый рекорд установила звезда современной поп-музыки Lady Gaga. Речь идет о&nbsp;продолжительности пребывания в&nbsp;британских хит-парадах.
Альбом певицы «The Fame» не покидал списка 75-ти самых популярных пластинок в течение 154 недель.Предыдущий рекорд поставила группа Oasis. Также Lady Gaga стала самой популярной женщиной по числу поисковых запросов в Интернете. Среди мужчин рекорд принадлежит Майклу Джексону.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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