Новый рекорд установила Lady Gaga

Новый рекорд установила звезда современной поп-музыки Lady Gaga. Речь идет о&nbsp;продолжительности пребывания в&nbsp;британских хит-парадах. Альбом певицы «The Fame» не покидал списка 75-ти самых популярных пластинок в течение 154 недель.Предыдущий рекорд поставила группа Oasis. Также Lady Gaga стала самой популярной женщиной по числу поисковых запросов в Интернете. Среди мужчин рекорд принадлежит Майклу Джексону. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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