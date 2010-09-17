Новый рентгенодиагностический комплекс поступил в 3-ю детскую больницу

Как отмечает пресс-служба управления здравоохранения, это оборудованиепозволит снизить лучевую нагрузку на маленьких пациентовдетской больницы №3, а также значительно сократит времяисследования и повысит качество снимков. Стоимостькомплекса — почти семь миллионов рублей. Средствана его приобретение поступили из муниципальногобюджета.