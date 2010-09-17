Новый рентгенодиагностический комплекс поступил в 3-ю детскую больницу
17 сентября 2010, 18:38ОбществоОльга
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Новый рентгенодиагностический комплекс на&nbsp;три рабочих места для детской городской больницы №3&nbsp;поступил в&nbsp;Нижний Тагил. Он&nbsp;будет установлен в&nbsp;рентген-кабинете стационара, ремонт которого уже близится к&nbsp;завершению.
Как отмечает пресс-служба управления здравоохранения, это оборудованиепозволит снизить лучевую нагрузку на маленьких пациентовдетской больницы №3, а также значительно сократит времяисследования и повысит качество снимков. Стоимостькомплекса — почти семь миллионов рублей. Средствана его приобретение поступили из муниципальногобюджета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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