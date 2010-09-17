Тагильчан будут прививать от «свиного» и «птичьего» гриппа
17 сентября 2010, 08:44ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новые штаммы включены в&nbsp;вакцину от&nbsp;гриппа, которой тагильчан будут прививать в&nbsp;2010-2011 годах. По&nbsp;рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в&nbsp;противогриппозную вакцину добавлены штаммы гриппа &laquo;Калифорния&raquo; H1N1 (известного как &laquo;свиной&raquo;), гриппа H3N2 (&laquo;птичий&raquo;) и&nbsp;гриппа B.
По данным управления Роспотребнадзора по Свердловскойобласти, вакцина поступит в город в конце сентября. Обязательной вакцинации подлежат дети, посещающие дошкольные учреждения,школьники, студенты, медицинские работники и персоналобразовательных учреждений, специалисты коммунальной, транспортной сфер,взрослые старше 60 лет.
Вакцинопрофилактика остается основной и самой надежной меройпрофилактики гриппа, отмечает Управление здравоохранения Нижнего Тагила.Благодаря проводимой вакцинации в 2010 году уровеньзаболеваемости снизился почти в полтора раза.
Вакцина поступит в город в рамках Приоритетного проекта «Здоровье».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей