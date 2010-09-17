Тагильчане стали чаще болеть ОРВИ

Тагильчане стали чаще болеть ОРВИ

С&nbsp;конца августа отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. В&nbsp;период с&nbsp;28&nbsp;августа по&nbsp;13&nbsp;сентября зарегистрировано более 3000 обращений за&nbsp;медицинской помощью в&nbsp;лечебно-профилактические учреждения города. Роста заболеваемости ОРВИ связан с резким изменением погоды,окончанием сезона отпусков и возвращением тагильчаниз стран с теплым климатом, с началомучебного года, отмечает Управление здравоохранения Администрации Нижнего Тагила.

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