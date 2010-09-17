Тагильский врач Людмила Ермакович стала «Отличником здравоохранения»

Людмила Николаевна всю жизнь отдала детской городской больнице №2. Здесь она начала работатьв 1974 году, сразу после окончания педиатрическогофакультета Свердловского государственного медицинского института.В 1994 году Людмила Николаевна возглавила отделениеноворожденных и недоношенных детей. Сегодня продолжает работатьнеонатологом.