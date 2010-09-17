Тагильский врач Людмила Ермакович стала «Отличником здравоохранения»
16&nbsp;сентября врачу-неонатологу Людмиле Ермакович присвоено звание &laquo;Отличник здравоохранения&raquo;.
Людмила Николаевна всю жизнь отдала детской городской больнице №2. Здесь она начала работатьв 1974 году, сразу после окончания педиатрическогофакультета Свердловского государственного медицинского института.В 1994 году Людмила Николаевна возглавила отделениеноворожденных и недоношенных детей. Сегодня продолжает работатьнеонатологом.
Врач отделения для недоношенных детей — специалист,чей труд сложен, кропотлив, требует большого терпенияи душевной отдачи. О высоком профессионализмесотрудников отделения, которое представляет Людмила Николаевна, хорошознают не только в Нижнем Тагиле. В больницепомогают детям всего Горнозаводского округа, сообщает пресс-службауправления здравоохранения.
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