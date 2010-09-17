У Мишарина появился блог
Свердловский губернатор поддался федеральной тенденции и&nbsp;завел собственный блог. Первая запись &laquo;О&nbsp;публичных слушаньях&raquo; за&nbsp;несколько часов собрала около 300&nbsp;комментариев.
Появление свердловского губернатора в ЖЖ вызвало волнунегатива. После беглого просмотра становятся понятны два факта.Во-первых, у горожан есть огромное желание высказатьгубернатору свои мысли. Во-вторых, Мишарина не любят, пишет«УралПолит.Ru».
Комментарии, оставленные владельцем блога, касаются всего, кроме работы:«Я не люблю мат. Сам никогдаим не пользуюсь и другимне советую», «отопление будет вездеи вовремя». На десяток уточняющих вопросовоб изменении системы управления Екатеринбургом, комментариио ситуации в городе —ни слова. Зато на второй странице есть знаковая фраза,объясняющая его молчание: «Я пока читаю вашикомментарии, собираю мнения. Очень интересно».
Александр Мишарин ведет блог лично, утверждают в департаментеинформации губернатора. И.о. замглавы администрации губернатора ВадимДубичев в комментарии «УралПолит.Ru»сообщил, что сотрудники департамента не делают этого сейчаси не будут делать в будущем. Но в то, что губернатор сам ведетжурнал, поверили далеко не все.
С технической точки зрения вопрос регистрации журналагубернатором вызывает вопросы: по данным LiveJournal.com,он был зарегистрирован в 07:15:41по екатеринбургскому времени. Если верить даннымо том, что губернатор проводит отпуск в Испании,выходит, что он зарегистрировалсяв 03.00 ночи, а первую запись оставилв 11:00 утра.