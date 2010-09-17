У Мишарина появился блог

Появление свердловского губернатора в ЖЖ вызвало волнунегатива. После беглого просмотра становятся понятны два факта.Во-первых, у горожан есть огромное желание высказатьгубернатору свои мысли. Во-вторых, Мишарина не любят, пишет«УралПолит.Ru».

Комментарии, оставленные владельцем блога, касаются всего, кроме работы:«Я не люблю мат. Сам никогдаим не пользуюсь и другимне советую», «отопление будет вездеи вовремя». На десяток уточняющих вопросовоб изменении системы управления Екатеринбургом, комментариио ситуации в городе —ни слова. Зато на второй странице есть знаковая фраза,объясняющая его молчание: «Я пока читаю вашикомментарии, собираю мнения. Очень интересно».

Александр Мишарин ведет блог лично, утверждают в департаментеинформации губернатора. И.о. замглавы администрации губернатора ВадимДубичев в комментарии «УралПолит.Ru»сообщил, что сотрудники департамента не делают этого сейчаси не будут делать в будущем. Но в то, что губернатор сам ведетжурнал, поверили далеко не все.