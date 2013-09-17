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Депутаты предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей за спам по SMS
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей за спам по SMS

17 сентября 2013, 17:29ОбществоПавел Сидоренко
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