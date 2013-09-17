Депутаты предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей за спам по SMS
17 сентября 2013, 17:29ОбществоПавел Сидоренко
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Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов подготовил законопроект, согласно которому будет создан специальный запретный список «Не беспокоить».
Включенные в него абоненты будут защищены от получения спама по SMS. В соответствии с законопроектом, если на номера из спецсписка будет поступать SMS- и голосовая реклама, ответственного за рассылку будет ждать наказание в виде штрафа. Физические лица предполагается штрафовать на сумму до 2,5 тыс. рублей, должностные лица - до 20 тыс. рублей, юридические лица до 500 тыс. рублей.
По словам депутата Госдумы Костунова, внести номер своего телефон в «запретный список» на сайте госуслуг сможет любой желающий. Однако, по подсчетом экспертов, создание подобной системы может обойтись в 15–20 млн рублей.
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