Единорос предложил запретить въезд в Россию для педофилов

Cогласно внесенному в Госдуму законопроекту, запрет должен распространяться на иностранцев и лиц без гражданства. Его действие должно распространяться в течение 50 лет с момента вынесения судебного постановления в отношении педофила. В документе указана, что под запрет также попадают люди, уличенные в фото- или видеосъемке детей с целью изготовления порнографии.