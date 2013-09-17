Единорос предложил запретить въезд в Россию для педофилов
17 сентября 2013, 11:20ОбществоПавел Сидоренко
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Депутат Александр Сидякин внес в Госдуму законопроект, запрещающий въезжать в Россию лицам, которых привлекали к ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей.
Cогласно внесенному в Госдуму законопроекту, запрет должен распространяться на иностранцев и лиц без гражданства. Его действие должно распространяться в течение 50 лет с момента вынесения судебного постановления в отношении педофила. В документе указана, что под запрет также попадают люди, уличенные в фото- или видеосъемке детей с целью изготовления порнографии.
По мнению автора законопроекта, принятие документа создаст «миграционный заградительный барьер», препятствующий распространению, в том числе, детского секс-туризма.
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