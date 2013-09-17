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Единорос предложил запретить въезд в Россию для педофилов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Единорос предложил запретить въезд в Россию для педофилов

17 сентября 2013, 11:20ОбществоПавел Сидоренко
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