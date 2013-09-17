ЕВРАЗ избавляется от убыточных активов, но на Нижнем Тагиле это не отразится

К слову, достаточно вспомнить долгие разговоры на тему 4-хдневки на НТМК, от которой все-таки отказались. Важно отметить, что ЕВРАЗ является не только одним из крупнейших представителей промышленного сектора экономики, но и социально-ответственным предприятием. В итоге экономия достигается за счет сокращения инвестиционных проектов, а также оптимизации путем отказа от убыточных активов.

Как стало известно по данным центра «2К Аудит/Морисон Интернешнл», принадлежащая компании ООО Центральная ТЭЦ была продана Оптовой электрической компании. Отмечается, что Центральная ТЭЦ производит и продает электрическую и тепловую электроэнергию входящему в ЕВРАЗ Западно-Сибирскому металлургическому комбинату (ЗСМК) и городскому хозяйству. Основным стимулом продажи ТЭЦ является многомиллионный убыток по итогам первых месяцев 2013 года.

При этом Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) продолжает наращивать производство. Накануне пресс-служба комбината предоставила статистику по кольцам для машиностроения – их производство увеличено более чем в три раза. Возможно, это связано с тем, что бандажный стан ЕВРАЗ НТМК является единственным в России, тогда как спрос на эту продукцию уверенно растет.