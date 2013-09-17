Исправить форму носа

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что идеалы красоты в разных культурах и в разные периоды значительно отличаются: то, что считали невероятно красивым древние греки, сейчас вызовет много замечаний у современных эстетов. То же самое относится и к особенностям внешнего вида в различных регионах. Например, черты лица прекрасной китаянки неидеальны, если ее сравнивать с женщиной европеоидной расы. Поэтому вывести один эталон, который могли бы использовать все пластические хирурги, невозможно.

В каждом конкретном случае, когда планируется ринопластика носа, изучается строение лица в различных проекциях. Врач обязательно назначает рентгенологическое исследование, чтобы увидеть особенности скелета черепа. Дополнительно проводится пальпация, так как на рентгеновском снимке могут быть не видны хрящи. Кроме того, осмотр и пальпация наряду с данными лабораторных исследований дадут объективную информацию о состоянии кожи и организма в целом. Для правильного планирования операции важны все нюансы. После консультации врач определяет объем хирургического вмешательства, а он может быть ограничен либо манипуляциями в коже, либо изменениями конфигурации хрящей и костей черепа. Конечно, от размера операционного поля зависят и длительность, и сложность периода реабилитации. Подробнее о самой операции можно прочитать на сайте http://medici-clinic.ru/.

В первые дни после проведения ринопластики будет наблюдаться отечность мягких тканей лица в области носа и глаз, а также слизистой оболочки. Часто также бывают гематомы, которые постепенно рассасываются – процесс занимает около двух недель. Чтобы сократить послеоперационный период, врач назначает комплекс препаратов, которые способствуют восстановлению нормального функционирования тканей и органов.

В большинстве случаев первые дни после проведения операции накладывается повязка, цель которой – защитить поврежденные ткани и облегчить процесс заживления. Она же помогает сохранить неизменной форму, которую придал тканям хирург в процессе операции. Чем сложнее проводилась коррекция, тем дольше ткани будут организовываться соединительной тканью. Но в любом случае уже через месяц можно увидеть изменения в лучшую сторону – лицо приобретет правильную форму.