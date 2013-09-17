Назначен день открытия реконструированной Демидовской дачи

На совещании по поводу программы комплексного развития города, которое несколько минут назад состоялось в администрации города, побывал журналист TagilCity.ru. Стало известно, что уже в понедельник в архитектурно-художественном направлении будут проделаны два важных шага.

Во-первых, именно на понедельник 23 сентября подрядчики готовы назначить открытие Демидовской дачи. А уже в выходные состоится субботник на территории объекта. Сергей Константинович сообщил, что на открытии будет присутствовать заместитель полпреда.

Во-вторых, подрядчики, отчитались по поводу строительства Театрального сквера. 23 сентября, также в понедельник, состоится тестирование света и музыки на его территории. Ожидается, что в скором времени состоится открытие и этого чудесного объекта.