Назначен день открытия реконструированной Демидовской дачи
Текущий сезон для Нижнего Тагила богат строительными и реставрационными мероприятиями – всё для того, чтобы украсить город, вытащить из депрессии его жителей. Воздвигаемая Демидовская дача-красавица, строительство уникального Театрального сквера и многое другое. Тагильчане с нетерпением ждут их открытия, чтобы полюбоваться на новые объекты, результаты которых видны уже сегодня.
На совещании по поводу программы комплексного развития города, которое несколько минут назад состоялось в администрации города, побывал журналист TagilCity.ru. Стало известно, что уже в понедельник в архитектурно-художественном направлении будут проделаны два важных шага.
Во-первых, именно на понедельник 23 сентября подрядчики готовы назначить открытие Демидовской дачи. А уже в выходные состоится субботник на территории объекта. Сергей Константинович сообщил, что на открытии будет присутствовать заместитель полпреда.
Во-вторых, подрядчики, отчитались по поводу строительства Театрального сквера. 23 сентября, также в понедельник, состоится тестирование света и музыки на его территории. Ожидается, что в скором времени состоится открытие и этого чудесного объекта.
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