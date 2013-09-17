Нижний Тагил станет «тёплым» к концу недели. Известен график!

Как оказалось, горожане с нетерпением ждут тепла в свои дома, потому что условия сегодняшнего дня заставили изрядно померзнуть и понервничать тагильчан. Каждый переживает за срыв отопительного сезона, но мы в очередной раз напоминаем, что никакого срыва не будет.

На сегодняшний день в городе отапливаются 19 детских садов, 28 школ, 6 учреждений дополнительного образования детей, 11 учреждений культуры, ряд медицинских учреждений. Тепло постепенно приходит и в дома тагильчан – по данным управления городским хозяйством Администрации города на 17 сентября, отопление появилось в 316 жилых домах (это примерно 10% от общего жилого фонда города), сообщает официальный сайт города.

Сегодня также обнародован график запуска тепловых источников в Нижнем Тагиле. В данное время в городе запущены 11 котельных. Согласно графику, все теплоисточники начнут работать уже к концу текущей недели.

Представляем вам график подачи тепла в дома и учреждения Нижнего Тагила:

График запуска теплоснабжения Дзержинского района, мкр. Старатель, посёлка Уралец, котельных и тепловых сетей НТ МУП «Горэнерго»

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График запуска тепловых источников

НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»

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График запуска тепловых источников

МУП «ТАГИЛЭНЕРГО»

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