ПРОМКО на международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде

12 сентября в Нижнем Новгороде в рамках Второго международного бизнес-саммита состоялся круглый стол на Горьковском Автозаводе. От компании ПРОМКО, с целью налаживания сотрудничества с компанией ГАЗ по линии штампованной продукции, участие в нем принял маркетолог Никита Башков.

– Нам было важно понять, как ГАЗ смотрит на совместную работу и поиск подрядчиков, – рассказывает вернувшийся из Нижнего Новгорода Никита Башков. – И за круглым столом в докладе директора дивизиона «Автокомпоненты» группы ГАЗ Кирилла Эпштейна прозвучало главное: «Мы постоянно ищем новых партнеров! Мы готовы к сотрудничеству! Мы ждем вас!».

ГАЗ – это ведущий в России производитель автопрома. У группы 18 производственных предприятий в десяти регионах нашей страны и огромный объем продукции – от легковых автомобилей до многотоннажных грузовиков. За круглым столом в Нижнем Новгороде собрались представители иностранных автомобильных концернов, производители автозапчастей, дилеры ГАЗа, а также компании, которые начинают свою работу с ГАЗом по каким-либо направлениям или хотели бы с ним работать.

«Производить качественную продукцию – это привычка. Все зависит от сотрудников. Поэтому сотрудников мы воспитываем. Это не просто. Это длится годами». Эта фраза, полезная для инженеров на производстве, появилась в ходе командировки в блокноте у маркетолога ПРОМКО Никиты Башкова после выступления представителя компании Bosal. Он привел автомобильный пример: 15 лет назад люди, садясь за руль, не пристегивались – и это считалось нормальным. Но штрафами и социальной рекламой людей приучили к тому, что за рулем нужно пристегиваться – и сейчас это делают все. Это уже привычка. Так же – и производство качественной продукции. Это серьезное дело, и вести его нужно жестко. Сотрудников на любом этапе и штрафуют, и увольняют: дисциплину на производстве должны понимать все.

Подводя итоги поездки, маркетолог ПРОМКО отметил: «У нас появилось понимание, как нам действовать дальше в работе с ГАЗом».