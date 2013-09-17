Спокойствие! Отопление в Тагиле будут давать постепенно, согласно графику

В настоящее время результаты опроса в социальной сети показывают, что у большинства жителей различных районов города отопления нет. И лишь у 4,1% опрошенных батареи начинают стремительно нагреваться.

Кроме того, пользователь Ольга пишет:

Даже в садиках на ГГМ до сих пор нет отопления, на Тагилстрое в ЖЭУ сказали только в конце недели подключат, не раньше, у них там предписание, что же Носов всех обманывает? Готовность 99%, люди мёрзнут, не говоря о маленьких детях. Не то, что дома, даже садики! Эх, что за страна!

Напомним, говоря о готовности Тагила к «теплому» сезону, мэр также отдельно отметил:

16 сентября мне будет представлен план, определяющий очередность подключения к теплу учреждений социальной сферы и жилья.

Это график действительно есть, он утвержден, а Сергей Константинович уже готов действовать по нему. Как только что стало известно, ближе к вечеру информация появится на официальном сайте города и будет обязательно опубликована на TagilCity.ru.