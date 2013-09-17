Уровень воды в Амуре на сегодня превзошел критическую отметку

Народная мудрость утверждает, что если что-то убавляется, то в другом месте столько же и прибавляется. Говоря современным научным языком – принцип сообщающихся сосудов в действии. Природа наша, матушка, живет по тем же законам. Жестокие засухи в одних регионах земли проявляют себя в виде сильнейших ливневых дождях в других регионах. Не обошла стороной эта закономерность и Россию.

В августе 2013 года на Хабаровский край обрушился с неба поток непрекращающегося много дней ливня. Как и следовало ожидать, паводок в Хабаровском крае взял в свой жестокий плен практически все населенные пункты, расположенные по течению реки Амур. Река занимает четвертое место по величине среди рек России. Многоводный и мощный, в тихую, ясную погоду, он служит кладезем многих полезных человеку вещей. Это рыболоведческий бизнес и важная транспортная водная международная магистраль. Но когда начинаются паводки в Хабаровском крае, река из друга и помощника превращается в грозного жестокого врага.

Сегодня именно та ситуация, когда Амур свирепствует и выливает на людей свой неудержимый гнев. По данным СМИ и отчетам органов власти уровень воды в амуре на сегодня составляет почти 9 метров. Таких паводков в Хабаровском крае не было уже почти сто лет. В данный момент министерство по чрезвычайным ситуациям пытается хоть как-то сопротивляться стихии. Но все прибывающая вода в реке сводит практически на нет эти усилия. Из-за уровня воды в Амуре сегодня затоплены сотни жилых домов и общественных учреждений. Многие сотни автомобильных дорог погрузились под толстый слой воды. Прекратились пассажирские железнодорожные перевозки по всем направлениям, в том числе и в Китай.

Аэропорты основных административных центров края из-за уровня воды в Амуре, перегружены до предела работой по эвакуации населения. Работники МЧС проявляют выдающиеся примеры героизма по спасению людей из водяного плена. Власти объявили о принятом решении выплачивать денежную компенсацию тем, кто потерял свой урожай. А таких пострадавших тысячи. Старожилы уверены, что такому уровню воды в Амуре на сегодня вряд ли можно успешно сопротивляться и надеяться на малый ущерб.