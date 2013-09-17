Уже в эту пятницу в Нижнем Тагиле акция «Сдай кровь - спаси жизнь»
17 сентября 2013, 12:25Общество
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20 сентября, то есть в ближайшую пятницу в Нижнем Тагиле пройдет акция «Сдай кровь - спаси жизнь», которую проводит благотворительный фонд «Живи, малыш».
Всех заинтересованных и искренне желающих помочь ждут с 10 до 12 по адресу улица Циолковского, 24. Как пишут сами организаторы, «чай, печенки и веселая компания вам обеспечены». Суть акции достаточна проста: в один день десятки людей собираются в пункте переливания крови, сдают кровь и тем самым спасают чью-то жизнь, а деньги, полученные от сдачи крови, будут использованы на лечение больных детишек.
Добавим, такая акция уже проходила ровно месяц назад, и тогда общими усилиями удалось собрать 5350 рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-952-144-16-34, а также на странице акции ВКонтакте. Вот, кстати, несколько фотографий с акции в августе:
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