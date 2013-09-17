Уже в эту пятницу в Нижнем Тагиле акция «Сдай кровь - спаси жизнь»

Всех заинтересованных и искренне желающих помочь ждут с 10 до 12 по адресу улица Циолковского, 24. Как пишут сами организаторы, «чай, печенки и веселая компания вам обеспечены». Суть акции достаточна проста: в один день десятки людей собираются в пункте переливания крови, сдают кровь и тем самым спасают чью-то жизнь, а деньги, полученные от сдачи крови, будут использованы на лечение больных детишек.