Впервые в России: Russia Arms Expo-2013 будет запечатлена в формате 3D
17 сентября 2013, 14:40Общество
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Впервые в мире на тагильской выставке вооружений RAE-2013 будет организована многокамерная 3D-видеотрансляция с полигона, где будут проходить показы боевой техники. Так, активные пользователи Интернета смогут получать на свое устройство качественное, объемное изображение происходящего на выставке.
Трансляция будет осуществляться через YouTube на канале Globalmedialine. А уже сейчас там можно просмотреть рекламный ролик продукции Уралвагонзавода в формате 3D. Ролик снят в разрешении 4К – в 4 раза больше пикселей, чем в HD-качестве.
Кроме того, зрители выставки увидят еще одно технологическое новшество – новейшие аутостереоскопические 3D-мониторы, расположенные на трибунах и в павильонах. В устройствах применена линзово-растровая технология, обеспечивающая комфортное восприятие 3D без специальных очков.
К слову, совмещение интернет-трансляции с переводом изображения на аутероскопические мониторы в России будет использоваться впервые, сообщает пресс-служба УВЗ.
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