Впервые в России: Russia Arms Expo-2013 будет запечатлена в формате 3D

Трансляция будет осуществляться через YouTube на канале Globalmedialine. А уже сейчас там можно просмотреть рекламный ролик продукции Уралвагонзавода в формате 3D. Ролик снят в разрешении 4К – в 4 раза больше пикселей, чем в HD-качестве.