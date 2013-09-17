Врач должен выглядеть стильно

Если доктор выглядит опрятно, то и отношение к нему соответствующее. Ведь первое, на что обращает внимание пациент — это медицинская форма. Если она смотрится заношенной, грязной и бесформенной, то степень доверия к такому врачу автоматически снижается. А то и вовсе пропадает. Но это взгляд со стороны простых людей.

На самом же деле к униформе для медиков, помимо чистоты и аккуратности, предъявляется еще целый ряд требований. Давайте рассмотрим их поподробней.

Основные требования

удобство и эргономичность. Она не должна стеснять движений, вызывать неприятных ощущений на коже или быть не по размеру. Еще один момент — присутствие вместительных карманов (накладных, прорезных, внутренних).

воздухопроницаемость. Чтобы телу было комфортно, одежду для медицинских работников шьют только из натуральных тканей — бязи, льна, габардина. В случае добавления искусственных нитей процент содержания синтетики не должен превышать 30%.

простота в уходе. Принимая во внимание частые стирки, униформа подбирается таким образом, чтобы выдерживать «нагрузку» порошков, дезактиваторов, хлорки и прочих химических реактивов. Для повышения носкости ее пропитывают специальными растворами, которые повышают водо- и кровоотталкивающие свойства ткани.

антистатичность. Медицинская форма не должна электризоваться и прилипать к телу или основной одежде. Для этого ее обрабатывают в больничных прачечных жидкими антистатиками.

С санитарными и гигиеническими нормами разобрались, вернемся к эстетике внешнего вида медперсонала. Существуют целые каталоги медицинской одежды (например этот http://www.alba-s.ru), где можно подобрать халаты и костюмы как для специализированных отделений (хирургия, реанимация, скорая помощь), так и обычных поликлиник. Как правило, покупается два комплекта — зимний и летний. Маски, колпаки и фартуки идут в наборе как сопутствующие элементы, формирующие образ врача.

Многие частные кабинеты и клиники одевают своих сотрудников в униформу определенного цвета и фасона. Делается это для поддержания статусности и репутации того или иного заведения. В качестве дополнительного атрибута используются всевозможные наклейки, пришивные эмблемы и отсрочки, указывающие название медучреждения.

В детских больницах и отделениях педиатрии врачам разрешается делать небольшие отступления от стандартных фасонов униформы. Для того чтобы процесс адаптации малышей к непривычной обстановке проходил быстрее, одежда медиков украшается яркими принтами с изображением сказочных героев и любимых мультфильмов. Костюмы работников аптек, фармацевтических компаний и консультационных центров также могут отличаться от общепринятых канонов, в основном за счет отделочной фурнитуры — молний, кулисок, пуговиц, кнопок, шлевок и т. д.