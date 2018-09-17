Директор завода в Сысерти оштрафован на 650 тыс. рублей за сокрытие налогов

В ходе судебного заседания следствию удалось доказать, что Лев Лившиц, являясь руководителем сысертского «Завода элементов трубопроводов», преднамеренно скрыл от контролирующих органов 107 млн рублей, предназначенных для выплаты задолженности по налогам. Кроме того, присвоив денежные средства себе, экс-директор оставил без зарплаты около 300 сотрудников.