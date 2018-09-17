Директор завода в Сысерти оштрафован на 650 тыс. рублей за сокрытие налогов

Бывший директор ЗАО «Завод элементов трубопроводов» в Сысерти признан виновным в невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов. Общая сумма ущерба предприятию составила 107 млн рублей.
В ходе судебного заседания следствию удалось доказать, что Лев Лившиц, являясь руководителем сысертского «Завода элементов трубопроводов», преднамеренно скрыл от контролирующих органов 107 млн рублей, предназначенных для выплаты задолженности по налогам. Кроме того, присвоив денежные средства себе, экс-директор оставил без зарплаты около 300 сотрудников.
По результатам рассмотрения судом материалов уголовного дела Лившиц был признан виновным по трём статьям УК РФ – ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств, предназначенных для уплаты налогов», ст. 145 «Частичная невыплата заработной платы на протяжении 3 месяцев» и ст. 145.1 «Полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев».
Подсудимому назначен штраф в размере 650 тыс. рублей. Вопрос погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками находится под контролем межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба областного ведомства.