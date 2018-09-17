Миссия «Благодать во Христе» в Екатеринбурге оштрафована на 200 тыс. рублей

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Религиозная организация «Благодать во Христе» в Екатеринбурге получила штраф 200 тысяч рублей за незаконное трудоустройство мигранта.
Сюжеты: Екатеринбург
Организация приняла на работу гражданку Казахстана. Однако полиция о найме иностранки проинформирована не была.
В связи с этим в отношении организации «Благодать во Христе» был составлен протокол об административном правонарушении.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал миссию на 200 тысяч рублей. Представители религиозной организации подали апелляцию в Свердловский областной суд. Однако решение оставлено без изменений, сообщает «Комсомольская правда».
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