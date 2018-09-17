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#домахорошо
Миссия «Благодать во Христе» в Екатеринбурге оштрафована на 200 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Миссия «Благодать во Христе» в Екатеринбурге оштрафована на 200 тыс. рублей

Сегодня, 14:30Общество
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