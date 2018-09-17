Молодежная дума в Нижнем Тагиле провела субботник на горе Шихан

Молодежная дума города вышла на субботник в пойме реки Тагил на горе Шихан. Весь собранный молодыми депутатами мусор разделен и отправлен на вторичную переработку. Традиционные субботники проходят третий год подряд.

В 2018 году к молодежной думе присоединились студенты Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, учащиеся СДЮШОР № 2 и волонтеры общественной организации «Город без границ — НТ».