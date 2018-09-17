Молодежная дума в Нижнем Тагиле провела субботник на горе Шихан

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Депутаты из молодежной думы Нижнего Тагила провели субботник на горе Шихан.
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодежная дума города вышла на субботник в пойме реки Тагил на горе Шихан. Весь собранный молодыми депутатами мусор разделен и отправлен на вторичную переработку. Традиционные субботники проходят третий год подряд.
В 2018 году к молодежной думе присоединились студенты Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, учащиеся СДЮШОР № 2 и волонтеры общественной организации «Город без границ — НТ».
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За один час работы ребята собрали 30 мешков пластика и стекла. Весь мусор накопился за время летних пикников, сообщает пресс-служба молодежной думы Нижнего Тагила.
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