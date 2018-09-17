Обвиняемые в смерти Головко полицейские выпущены на свободу в Нижнем Тагиле

Обвиняемые провели под стражей 10 месяцев. Судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила 17 сентября вынесла решение, согласно которому Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков будут отпущены из СИЗО и отправятся домой до 29 ноября.

Во время пребывания под домашним арестом обвиняемых полицейским нельзя общаться с участниками дела, покидать свои дома и проводить переговоры, используя различные средства связи.

В случае, если полицейские нарушат условия пребывания под домашним арестом, мера пресечения может быть ужесточена.

Родственники погибшего тагильчанина смогут в трехдневный срок обжаловать решение суда.