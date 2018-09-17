Обвиняемые в смерти Головко полицейские выпущены на свободу в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле трое полицейских, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений Станиславу Головко, по решению суда помещены под домашний арест.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все новости»
Обвиняемые провели под стражей 10 месяцев. Судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила 17 сентября вынесла решение, согласно которому Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков будут отпущены из СИЗО и отправятся домой до 29 ноября.
Во время пребывания под домашним арестом обвиняемых полицейским нельзя общаться с участниками дела, покидать свои дома и проводить переговоры, используя различные средства связи.
В случае, если полицейские нарушат условия пребывания под домашним арестом, мера пресечения может быть ужесточена.
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Родственники погибшего тагильчанина смогут в трехдневный срок обжаловать решение суда.
В апреле 2018 года обвиняемые вышли на свободу, однако решением облсуда они были вновь помещены в изолятор до настоявшего момента.
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