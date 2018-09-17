Предприниматель из Камышлова обманул банк на 31 миллион рублей

Осужденный на протяжении шести месяцев убеждал своих подчиненных и знакомых оформлять кредиты. После оформления документов и получения денег знакомые и коллеги отдавали деньги директору строительной компании. Он, в свою очередь, обещал за это передать им квартиры в строящемся доме или же погасить задолженности самостоятельно.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, подсудимый не признал свою вину. Ущерб, который он причинил банку, составил 31 миллион рублей.