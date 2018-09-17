Предприниматель из Камышлова обманул банк на 31 миллион рублей

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Руководитель строительной компании из Камышлова осужден на четыре года условно за мошенничество на 31 миллион рублей.
Осужденный на протяжении шести месяцев убеждал своих подчиненных и знакомых оформлять кредиты. После оформления документов и получения денег знакомые и коллеги отдавали деньги директору строительной компании. Он, в свою очередь, обещал за это передать им квартиры в строящемся доме или же погасить задолженности самостоятельно.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, подсудимый не признал свою вину. Ущерб, который он причинил банку, составил 31 миллион рублей.
За свои деяния житель Камышлова получил четыре года условно и штраф в размере 300 тысяч рублей. Также мужчина должен будет в течение трех лет погасить задолженность перед банком.
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