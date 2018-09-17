Пять тагильских проектов прошли в финал регионального конкурса Russian Event Awards
Сегодня, 12:00ОбществоФото: «Центр развития туризма города Н. Тагил»
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Пять проектов Нижнего Тагила стали финалистами регионального конкурса Russian Event Awards.
Источник: Центр развития туризма города Нижний Тагил
В список финалистов по Приволжскому и Уральскому федеральным округам вошли:
- Фестиваль рыжих в номинации «Лучшее городское праздничное событие (население города свыше 100 000 человек)»;
- курорт «Гора Белая» в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия»;
- МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ — организатор турсобытий»;
- событийный календарь Нижнего Тагила 2018 в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий»;
- II этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп» в номинации «Лучшее этнокультурное туристическое событие».
Всего в финал регионального конкурса вышли 161 проект. 26 и 27 сентября в Чебоксарах состоится подведение итогов. Лучшие проекты региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года, который пройдет 24 – 28 октября в Нижнем Новгороде.
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