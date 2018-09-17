Пять тагильских проектов прошли в финал регионального конкурса Russian Event Awards

В список финалистов по Приволжскому и Уральскому федеральным округам вошли:

Всего в финал регионального конкурса вышли 161 проект. 26 и 27 сентября в Чебоксарах состоится подведение итогов. Лучшие проекты региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года, который пройдет 24 – 28 октября в Нижнем Новгороде.