Швейная мастерская сгорела в частном жилом доме в Екатеринбурге

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В одном из частных жилых домов Екатеринбурга загорелась швейная мастерская. Площадь возгорания составила 50 кв. метров, огонь потушили за 18 минут.
Сюжеты: Екатеринбург
16 сентября в 14:43 в переулке Соболиный в частном доме загорелась швейная мастерская.
Для ликвидации огня прибыли 2 единицы техники и 7 спасателей. Через 18 минут возгорание было потушено, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
На площади в 50 кв. метров оказалось повреждено швейное оборудование, перекрытие и перегородки мастерской. Пострадавших среди людей нет.
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