Швейная мастерская сгорела в частном жилом доме в Екатеринбурге

16 сентября в 14:43 в переулке Соболиный в частном доме загорелась швейная мастерская.

Для ликвидации огня прибыли 2 единицы техники и 7 спасателей. Через 18 минут возгорание было потушено, сообщает «Вечерний Екатеринбург».