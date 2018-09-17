Трубку не брал, в офисе не появлялся: тагильчанин пропал с предоплатой 70 000 за баню

Согласно договору, заключённому со строителем 3 августа, баня на участке заказчицы должна была появиться к 13 сентября. Однако к этому времени работы на участке даже не начались. Тагильчанка Алёна забеспокоилась о том, что она может остаться и без денег, и без бани.

В последний день действия документа – 13 сентября 2018 года – женщина намеревалась обратиться в полицию. Но прежде она рассказала свою историю в социальных сетях, в надежде найти похожие истории или просто получить консультацию от тех, кто сталкивался с такими ситуациями.

Фото: Чёрный список Тагила

Он взял у меня 70 тысяч рублей и пропал, телефоны выключил, в обществе не появлялся, подчеркнула в разговоре с TagilCity.ru заказчица Алёна.

В этот же день в комментариях откликнулась женщина, представившаяся женой Дмитрия Князева, с которым был заключён договор. Женщина рассказала, что её супруг болеет, поэтому не появляется в офисе. Более того, была потеряна папка с договорами.

Муж сейчас болеет, поэтому не появляется в офисе, но он на связи. У него проблема, потерял договоры. Основную массу договоров он восстановил, но по некоторым нет контактов, возможно, с вашей мамой один из последних договоров, поэтому он не знает кому, что и где строить. Наберите его и пообщайтесь, вопрос со строительством решаемый, написала супруга.

По оставленному номеру телефона ответил сам Дмитрий. Он рассказал редакции TagilCity.ru, что был не на связи, поскольку заболел из-за беспрерывного рабочего режима.

Меня не было на связи неделю, потому что я заболел. Я работал без выходных весь год. Это нервы, у меня и так давление. Потом еще простыл, без голоса был. В больницу не ходил, зачем мне это? Алиби строить? Дома оклемался и ладно.

Дмитрий сообщил, что они созвонились с Алёной и договорились, что в течение двух недель баня будет всё-таки построена. Копию своего экземпляра договора заказчица накануне передала Дмитрию. Вторая половина оплаты будет внесена после завершения строительства.

В субботу с ним встретились, я передала ему копию договора. Пообещал мне в течение двух недель мне поставить сруб. 14 сентября я ходила в полицию, но пока мы решили его пожалеть. Я пока заявление не писала, в полиции дали срок строителю – две недели. Если я сейчас напишу, то будет уголовное дело,сообщила в беседе с TagilCity.ru заказчица Алёна.

Дмитрий заверил, что строительство бани будет завершено в установленный срок.