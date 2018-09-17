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#домахорошо
Ж/д переезд на улице Балакинской в Нижнем Тагиле будет закрыт с 20 по 21 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ж/д переезд на улице Балакинской в Нижнем Тагиле будет закрыт с 20 по 21 сентября

Сегодня, 16:40Общество
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