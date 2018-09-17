Ж/д переезд на улице Балакинской в Нижнем Тагиле будет закрыт с 20 по 21 сентября
Сегодня, 16:40Общество
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Железнодорожный переезд на улице Балакинской в Нижнем Тагиле будет закрыт для автотранспорта с 20 по 21 сентября.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 20 часов 20 сентября до 4 часов 21 сентября на железнодорожном переезде на улице Балакинской введут перекрытие для автотранспорта.
Водителей просят заранее выбирать маршрут объезда, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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