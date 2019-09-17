32% молодежи хотели бы покинуть Нижний Тагил

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Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, 32% тагильской молодежи хотели бы покинуть город
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно опросу, в Екатеринбурге 30% респондентов хотели бы уехать в другой город, в Нижнем Тагиле — 32%, в Челябинске — 44%. Последний вошел в топ-10 городов, из которых бы хотели уехать молодые жители.
В список городов, где наименьшее количество желающих уехать, вошли Симферополь, Москва, Грозный и Севастополь.
Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 до 30 лет.
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