Альфа-Банк стал участником международной платформы Interbank Information Network

IIN представляет собой платформу для обмена информацией, важной для осуществления банковских операций без перебоя и в упрощенном виде, сообщает Newsnn.

Глава управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова отметила, что участие в международной платформе является возможностью значительно ускорить международные переводы. Кроме того, ранее Альфа-Банк тратил серьезные ресурсы для этого, однако сейчас сможет обеспечивать клиентам лучший на рынке сервис международных расчетов.

Вместе с тем, руководитель отрасли продаж казначейских услуг для финансовых институтов JP Morgan Kiat Seng Lim указал, что за счет интеграции новых банков, большее число клиентов JP Morgan получат выгоду от скоростных платежных процессов и сниженных расходов по операциям. Kiat Seng Lim добавил, что эксперты JP Морган непрерывно постоянно рассматривают разного рода инновации, позволяющие качественно совершенствовать клиентскую работу холдинга. Новая платформа представляет собой образец эффективного распределения базы данных для формирования ускоренного и бесперебойного обмена информацией.

Альфа-Банк постоянно использует высокотехнологичные разработки и уже является одним из ведущих в России банков по внедрению технологий распределенного реестра, которые располагают опытом работы на Еthereum, Hyperledger Fabric и R3 Corda.