Блогер Варламов одобрил уничтожение подземного перехода в Екатеринбурге
В столице Свердловской области началась ликвидация подземного перехода на перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков. Илья Варламов назвал данное событие «историческим» и заявил, что в Екатеринбурге появится кусочек Европы, передаёт «Московский комсомолец Екатеринбург».
Блогер отметил, что процесс демонтажа подземного перехода в Екатеринбурге является первым подобным случаем за всю историю России.
С ума сойти! Неужели в Екатеринбурге появится кусочек Европы? Жаль, что нельзя сразу все подземные и надземные переходы в России признать аварийными: это помогло бы наконец преодолеть противодействие неграмотных гаишников, мэров и губернаторов и всё закопать,написал Варламов на своём сайте.
Он выразил надежду, что в скором времени подземные переходы начнут исчезать, как явление. Начнётся этот процесс с маленьких городов, где ремонт старых или строительство новых переходов будет стоить слишком дорого.
А потом и большие города посмотрят на позитивный опыт маленьких и перестанут зарывать в землю миллиарды рублей,добавил Варламов.
Напомним, что ранее Илья Варламов посетил Нижний Тагил, после чего назвал его «городом брутальных туристов с неплохими перспективами». Также он раскритиковал благоустройство городских дворов, так как ««вместо того, чтобы делать комфортную и безопасную городскую среду просто всё закатывают в асфальт». Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ответил на критику блогера-урбаниста, заявив, что не стоит судить по незавершённому проекту о том, что получится в итоге.