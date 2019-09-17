Блогер Варламов одобрил уничтожение подземного перехода в Екатеринбурге

Блогер отметил, что процесс демонтажа подземного перехода в Екатеринбурге является первым подобным случаем за всю историю России.

С ума сойти! Неужели в Екатеринбурге появится кусочек Европы? Жаль, что нельзя сразу все подземные и надземные переходы в России признать аварийными: это помогло бы наконец преодолеть противодействие неграмотных гаишников, мэров и губернаторов и всё закопать,написал Варламов на своём сайте.

Он выразил надежду, что в скором времени подземные переходы начнут исчезать, как явление. Начнётся этот процесс с маленьких городов, где ремонт старых или строительство новых переходов будет стоить слишком дорого.

А потом и большие города посмотрят на позитивный опыт маленьких и перестанут зарывать в землю миллиарды рублей,добавил Варламов.