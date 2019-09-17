Екатеринбургская епархия собирает деньги на восстановление сгоревшего храма
Сегодня, 15:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Верхней Сысерти планируют построить молельное помещение на месте прихода, сгоревшего в минувшие выходные, пишет Ура.ру.
В связи с этим Екатеринбургская епархия объявила сбор средств. Пресс-секретарь епархии Анжела Столбова сообщила журналистам здания, что сейчас самым главным является восстановление помещения для богослужения. По ее словам, это может быть просто вагончик, куда люди смогут приходить помолиться.
Напомним, храм сгорел 15 сентября, его тушили полтора часа, огонь быстро охватил деревянное строение. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
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