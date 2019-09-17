Екатеринбургская епархия собирает деньги на восстановление сгоревшего храма

В связи с этим Екатеринбургская епархия объявила сбор средств. Пресс-секретарь епархии Анжела Столбова сообщила журналистам здания, что сейчас самым главным является восстановление помещения для богослужения. По ее словам, это может быть просто вагончик, куда люди смогут приходить помолиться.