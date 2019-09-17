Эксперты назвали города России, которые готова покинуть молодежь

Больше всего молодежи, желающей переехать в другой город, отмечено в Омске, Барнауле, Тольятти, Челябинске и Волгограде. Меньше всего молодых россиян готовы покинуть Севастополь, Грозный, Москву, Краснодар и Симферополь.

Отмечается, что молодые жители России предпочитают получать образование в крупных городах, например, в Челябинске. А потом готовы перебраться в другой город или регион в поисках высокооплачиваемой работы.