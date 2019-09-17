Эксперты назвали города России, которые готова покинуть молодежь
Сегодня, 09:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал данные исследования о том, в каких городах хочет жить молодежь, пишет «Российская газета».
Больше всего молодежи, желающей переехать в другой город, отмечено в Омске, Барнауле, Тольятти, Челябинске и Волгограде. Меньше всего молодых россиян готовы покинуть Севастополь, Грозный, Москву, Краснодар и Симферополь.
Отмечается, что молодые жители России предпочитают получать образование в крупных городах, например, в Челябинске. А потом готовы перебраться в другой город или регион в поисках высокооплачиваемой работы.
Исследование проводилось среди лиц в возрасте от 18 до 30 лет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей