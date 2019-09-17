Футболисты Кокорин и Мамаев вышли по УДО
Сегодня, 13:32ОбществоФото: Страница в Инстаграм Александра Кокорина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драки в Москве, 17 сентября вышли по УДО, сообщает РИА Новости.
Футболистов отпустили из исправительной колонии в Белгородской области, также на свободу вышел брат Александра Кокорина — Кирилл. Молодых людей встретил отчим Кокорина, все они предпочли не давать комментариев, сели во внедорожник и уехали.
По сообщению адвоката, Кокорин вновь заключил контракт с клубом «Зенит», у Мамаева действует контракт с «Краснодаром».
Напомним, футболистов осудили за две драки в центре Москвы, произошедшие в октябре прошлого года. В результате одного из инцидентов травмы получил гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей