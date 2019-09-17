Футболисты Кокорин и Мамаев вышли по УДО

Футболистов отпустили из исправительной колонии в Белгородской области, также на свободу вышел брат Александра Кокорина — Кирилл. Молодых людей встретил отчим Кокорина, все они предпочли не давать комментариев, сели во внедорожник и уехали.

По сообщению адвоката, Кокорин вновь заключил контракт с клубом «Зенит», у Мамаева действует контракт с «Краснодаром».