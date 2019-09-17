Иностранные инвесторы заработают до триллиона рублей на "подшипниковой реформе"

Такая реформа может привести к резкому повышению цен на грузоперевозки, остановке отечественных предприятий и к обогащению иностранных компаний.

Относительно недавно комиссией по вагонному хозяйству и комиссией по безопасности движения СНГ был одобрен переход с роликовых подшипников на кассетные, пишет “Независимая газета”. Запрет на использование роликовых подшипников в полной мере начнет действовать в 2021 году.

На данный момент в стране происходит постепенная приватизация вагоноремонтных компаний. По предположениям многих участников рынка, «подшипниковая реформа» проводится в интересах тех, рассчитывать заработать на модернизации вагонов серьезные средства.

Цена комплекта роликовых подшипников, установленных в 90% вагонов, — 56 тысяч рублей, в то время как “высокотехнологичные” подшипники стоят 208 тысяч рублей. Необходимо принимать во внимание и дополнительные расходы, которые эксперты оценили в 100 млрд рублей.

Так, по заявлениям чиновников и железнодорожников, реформа будет профинансирована налогоплательщиками РФ, поскольку тарифы на грузоперевозки значительно увеличатся.

При этом, проведение реформы существенно ускорилось, что выгодно исключительно иностранным компаниям-поставщикам одной из деталей "инновационных" вагонов. Стоит отметить, что в России она не производится.