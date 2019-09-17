На сторонника Навального из Нижнего Тагила повесили долг в 75 миллионов рублей

Распопов связывает это с недавними обысками, прошедшими у руководителей штаба Навального по всей России. В итоге у них оказались заблокированы счета, на которых появилась задолженность в 75 миллионов рублей.

У меня не только провели обыск, перевернули квартиру и украли телефон, но и заблокировали 75 миллионов на зарплатной карте. И это все у «свидетеля» по вымышленному уголовному делу,написал Распопов.