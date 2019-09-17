На сторонника Навального из Нижнего Тагила повесили долг в 75 миллионов рублей
Сегодня, 12:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На тагильчанина Дмитрия Распопова, являющегося сотрудником штаба Навального в Екатеринбурге, повесили долг в 75 миллионов рублей, об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Распопов связывает это с недавними обысками, прошедшими у руководителей штаба Навального по всей России. В итоге у них оказались заблокированы счета, на которых появилась задолженность в 75 миллионов рублей.
У меня не только провели обыск, перевернули квартиру и украли телефон, но и заблокировали 75 миллионов на зарплатной карте. И это все у «свидетеля» по вымышленному уголовному делу,написал Распопов.
Кроме того, он подчеркнул, что обыски проходили также в квартире в Нижнем Тагиле, где он прописан, но не появлялся несколько месяцев.
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