На Урале обвиняемым в убийстве водителя ради кражи овец грозит пожизненное
В Свердловской области начали рассматривать уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиняемых в убийстве водителя «Газели» и угоне автомобиля ради перевозки краденных овец, сообщает интернет-издание Znak.
Как сообщают в Следственном комитете, мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, в декабре прошлого года без вести пропал водитель «Газели», занимавшийся грузоперевозками. Позже автомобиль был найден в лесополосе, а затем нашли и труп мужчины. Следствием были установлены личности подозреваемых.
Один из них — житель Берёзовского, 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, а второй — 1987 года рождения, уроженец Тюмени, проживавший до ареста в Екатеринбурге, ранее не судимый,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
По версии следствия, мужчины намеревались похитить овец с фермы в поселке Верхнее Дуброво. Они заказали «Газель», доехали до места, а затем нанесли водитель несколько ударов по голове, от которых потерпевший скончался. Мужчины завладели авто и на нем вывезли украденных овец и телят.