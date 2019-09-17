На Урале обвиняемым в убийстве водителя ради кражи овец грозит пожизненное

Как сообщают в Следственном комитете, мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в декабре прошлого года без вести пропал водитель «Газели», занимавшийся грузоперевозками. Позже автомобиль был найден в лесополосе, а затем нашли и труп мужчины. Следствием были установлены личности подозреваемых.

Один из них — житель Берёзовского, 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, а второй — 1987 года рождения, уроженец Тюмени, проживавший до ареста в Екатеринбурге, ранее не судимый,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.