Опрос по Храму святой Екатерины предложили перенести из-за детей

Данное предложение он объясняет тем, что в субботу, 12 октября, работают школы, а большинство участков для голосования расположены в образовательных учреждениях. Народный избранник считает нецелесообразным прерывать образовательный процесс. Кроме того, на участках будут задействованы педагоги и им придется отрываться от основной работы.