Опрос по Храму святой Екатерины предложили перенести из-за детей
Сегодня, 08:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев на своей странице в соцсети разместил предложение перенести опрос по выбору места для строительства Храма святой Екатерины с 12 на 13 октября.
Сюжеты: Екатеринбург
Данное предложение он объясняет тем, что в субботу, 12 октября, работают школы, а большинство участков для голосования расположены в образовательных учреждениях. Народный избранник считает нецелесообразным прерывать образовательный процесс. Кроме того, на участках будут задействованы педагоги и им придется отрываться от основной работы.
Свои мысли Вихарев намерен донести до коллег 18 сентября, во время очередного заседания.
Напомним, опрос запланирован на 12 октября, голосование продлится один день, горожанам на выбор будут предложены три площадки. Набравшая большее число голосов станет местом строительства храма.
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